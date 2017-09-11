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Избирательная кампания в Пензенской области прошла спокойнее, чем в 2016 году — Плахута

01:08 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Избирательная кампания в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва прошла спокойнее и чище по сравнению с выборами 2016 года, когда кандидаты боролись за кресла депутатов Госдумы. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал председатель совета регионального отделения «Справедливой России», директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута.

Избирательная кампания в Пензенской области прошла спокойнее, чем в 2016 году — Плахута. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта избирательная кампания была более спокойная и чистая по сравнению с прошлогодними выборами», — заявил он.

Валерий Плахута отметил, что «Справедливая Россия», помимо всего комплекса PR-мероприятий, сосредоточилась на персональной работе с избирателями.

«Основной опорой в этом послужил центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», в ежедневном режиме практически помогающий гражданам в решении проблем ЖКХ и здравоохранения, консультирующий по вопросам пенсионного обеспечения и другим. Вы могли, наверное, заметить и постоянное повышенное внимание партии к проблемам маломобильных групп граждан», — сказал собеседник агентства.

«Мы рассчитываем, что наши представители продолжат свою работу на благо пензенцев теперь и в Законодательном собрании области», — добавил он.
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