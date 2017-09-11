КПРФ в Пензенской области гарантированно сохранила позиции второй партии — Георгий Камнев Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. КПРФ гарантированно сохранила позиции второй партии в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» заявил лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона пятого созыва, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, комментируя предварительные итоги единого дня голосования.

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«Если и будут представители других партий в Законодательном собрании [кроме «Единой России» и КПРФ, как это было в региональном парламенте прежнего созыва], мы занимаем свое твердое второе место», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что свой гражданский долг исполнила лишь половина избирателей, и «это нехорошо».

«Нужно, чтобы люди как можно больше ходили на избирательные участки, тогда, может быть, и картина была бы совсем другой», — пояснил Георгий Камнев.

В целом, по его словам, выборы соответствовали требованиям закона, и отдельные недочеты не смогли серьезно повлиять на результат.

Комментируя информацию о вбросе бюллетеней, который якобы имел место на участке, расположенном в пензенской школе №8, член президиума ЦК КПРФ сообщил, что там сейчас ведется подсчет голосов.

«Посмотрим, что там будет, но пока, насколько мне известно, ничего такого там не происходит, все идет в норме», — сказал собеседник агентства.

Также Георгий Камнев высказал свое мнение относительно стиля работы корпуса «За чистые выборы», наблюдатели которого ранее указали на некорректное поведение представителей КПРФ на двух участках.

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«Очень интересно работает корпус «За чистые выборы», который следит за поведением представителей от оппозиционной партии. Они заявления, жалобы пишут, то есть фактически играют на стороне руководства избирательных комиссий. Претензий к избирательным комиссиям, как я понимаю, у них сегодня не было», — отметил первый секретарь обкома Компартии России.

Говоря о своих ожиданиях от работы нового созыва регионального парламента, Георгий Камнев выразил надежду на то, что, в частности, улучшится ситуация в сфере здравоохранения.

«Мы считаем, что сейчас те нормы, которые приняты на федеральном уровне, существенно ухудшают положение в сфере медицинской помощи. Многие жители на себе это чувствуют. Если Законодательному собранию удастся исправить положение в этой сфере, вот это будет очень здорово», — сказал собеседник агентства.