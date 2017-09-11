«Единая Россия» набирает более 69%, КПРФ — почти 13% Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва по единому округу набирает 69,29% голосов после обработки почти 99% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, у ближайшего преследователя партии власти — КПРФ — 12,94% голосов.

Далее следуют ЛДПР и «Справедливая Россия» — 7,12% и 5,11% соответственно.

Оставшиеся 5,5% делят между собой шесть непарламентских партий — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия пенсионеров России», «Партия социальной защиты» и «Родина».

По всем 18 одномандатным округам лидируют представители «Единой России».

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин предположил, что, помимо партии власти, в обновленном региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews» также выразил надежду на то, что в Законодательном собрании шестого созыва будут присутствовать все парламентские партии. По его словам, «это был бы идеальный вариант».