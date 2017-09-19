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Иван Белозерцев принял участие в инаугурации главы Мордовии

15:54 | 19.09.2017 | Политика

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в инаугурации главы Мордовии Владимира Волкова, которая состоялась во дворце культуры в Саранске во вторник, 19 сентября.

Иван Белозерцев принял участие в инаугурации главы Мордовии

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к избранному главе республики, Иван Белозерцев отметил, что результат в 89,19% голосов на выборах говорит высоком уровне доверия и уважения к Владимру Волкову, а также единении народа.

«Сегодня республика является признанным промышленным, сельскохозяйственным и культурным центром, одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Мы всегда внимательно наблюдаем за тем, как и чем живет Мордовия», — добавил пензенский губернатор.

Он также выразил уверенность в том, что успешно продолжат развиваться партнерские отношения между Мордовией и Пензенской областью.

После этого Иван Белозерцев передал Владимиру Волкову хрустальный рог изобилия, изготовленный никольскими мастерами.

«Уверен, что Владимир Волков на посту главы республики сумеет и впредь решать актуальные задачи дальнейшего развития социально-экономического потенциала Мордовии, повышения благосостояния ее жителей. Пусть этот рог изобилия всегда будет полным!», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.
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