Глава администрации Малосердобинского района покинет свой пост — губернатор Политика

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Малосердобинского района Пензенской области Александр Макушкин в ближайшее время покинет занимаемую должность. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин», — написал глава региона в своем Твиттере.

Причину, по которой он лишится своей должности, Иван Белозерцев не уточнил.

Макушкин Александр Васильевич родился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области 15 февраля 1962 года.

В 1984 году окончил чебоксарскую специальную школу милиции МВД СССР, в 1991 году — Мордовский государственный университет.

С 1980 по 1982 годы проходил службу в армии. Затем начал работать в органах МВД, где трудился на протяжении 29 лет.

В 2011 году Александру Макушкину присвоено звание подполковника полиции.

С 2011 года — глава администрации Малосердобинского района.

Награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в охране общественного порядка».

Отмечен нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РФ», «За верность долгу» и «Участник боевых действий».