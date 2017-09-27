17:11:18 Среда, 27 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Глава администрации Малосердобинского района покинет свой пост — губернатор

14:10 | 27.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Малосердобинского района Пензенской области Александр Макушкин в ближайшее время покинет занимаемую должность. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Глава администрации Малосердобинского района покинет свой пост — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин», — написал глава региона в своем Твиттере.

Причину, по которой он лишится своей должности, Иван Белозерцев не уточнил.

Макушкин Александр Васильевич родился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области 15 февраля 1962 года.

В 1984 году окончил чебоксарскую специальную школу милиции МВД СССР, в 1991 году — Мордовский государственный университет.

С 1980 по 1982 годы проходил службу в армии. Затем начал работать в органах МВД, где трудился на протяжении 29 лет.

В 2011 году Александру Макушкину присвоено звание подполковника полиции.

С 2011 года — глава администрации Малосердобинского района.

Награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в охране общественного порядка».

Отмечен нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РФ», «За верность долгу» и «Участник боевых действий».
Актуальное
Читайте также
Фильмы о Пензенской области планируется транслировать в поездах и на канале «Страна» Подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Пензенской областью
В Пензе намечено реализовать туристический проект «2П» Юрий Ильин потребовал в кратчайшие сроки завершить ремонт теплосетей на улице Ставского
Житель Кузнецка признался в краже металлоконструкций от коровника в Неверкинском районе «Ростелеком» обнуляет стоимость интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама