Сергей Падалкин покинул пост главы пресс-службы пензенского обкома КПРФ Политика

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Сергей Падалкин освобожден по собственному желанию от должности руководителя пресс-службы пензенского обкома КПРФ, которую он занимал с марта 2014 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте областного отделения партии в среду, 8 ноября.

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«Коммунисты благодарят Сергея Падалкина за плодотворную работу на посту пресс-секретаря обкома», — отмечается в нем.

Исполняющей обязанности главы пресс-службы областного комитета КПРФ назначена руководитель регионального отделения всероссийского женского союза «Надежда России», помощник депутата Госдумы РФ Тамары Плетневой Маргарита Абрамова.

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Впервые информация об уходе Сергея Падалкина с должности пресс-секретаря появилась в конце октября. Тогда оппозиционер на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что его решение согласовано с лидером пензенских коммунистов, членом президиума ЦК КПРФ Георгием Камневым.

Сергей Падалкин намерен сконцентрироваться на работе в региональном отделении движения «Левый фронт», где он выполняет функции руководителя пресс-службы. При этом оппозиционер по-прежнему остается членом Коммунистической партии России.