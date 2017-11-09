Пенза рассматривается в качестве города, где планируется открыть представительство Собчак Политика

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Представительство по сбору подписей в рамках кампании телеведущей Ксении Собчак, ранее заявившей о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, может быть открыто в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев.

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«Пенза рассматривается в приоритете. [...] У нас есть две градации в рамках региональной работы: штаб — это какой-то крупный федеральный центр типа Казани или Екатеринбурга, который параллельно обслуживает соседние регионы. Пенза как раз является, возможно, не штабом, а представительством, где будет выстроена команда по агитации, сбору подписей, мобилизации сторонников в день голосования и работе с волонтерами», — пояснил он.

Тимур Валеев уточнил, что всего в России планируется открыть 50 штабов и представительств.

«Мы сейчас рассматриваем рейтинг городов, в том числе рассматриваем количество заявок, пришедших на сайт Sobchakprotivvseh.ru. Пенза, в принципе, сейчас входит в 50 городов, где бы хотелось открыть представительства», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что из Пензы уже поступило несколько анкет от желающих стать координаторами предвыборного представительства Ксении Собчак.

«Помещение будем искать. [...] Тут от команды зависит. Если мы выберем человека, который у вас, возможно, сможет этот процесс организовать, если человек действительно имеет хороший опыт по общественно-политическим каким-то проектам, то мы с удовольствием откроем у вас представительство», — отметил Тимур Валеев.

На вопрос корреспондента ИА «PenzaNews», известно ли ему о существовании в Пензе предвыборного штаба Алексея Навального, который также заявил о своем желании участвовать в выборах президента в 2018 году, руководитель региональной сети представительств Ксении Собчак ответил, что конкуренция его не пугает.

«Мы работаем в качестве партнеров на одной демократической поляне — нам по большому счету нечего, конечно, делить. И все-таки разная аудитория, [...] у нас все-таки есть по повестке у Алексея [Навального] и Ксении [Собчак] различия», — сказал он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Среди тех, кто уже заявил о своем намерении принять участие в выборах — Алексей Навальный, Анфиса Чехова, Екатерина Гордон и Сергей Полонский.

Ксения Собчак позиционирует себя в качестве кандидата «против всех».