«Левый фронт» приветствует приход «Весны» в Пензу Политика

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. «Левый фронт» приветствует появление в Пензе отделения молодежного демократического движения «Весна».

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«Как говорил 60 лет назад Мао Цзэдун (Mao Zedong), «пусть расцветают сто цветов». […] Мы приветствуем любое проявление гражданской активности и убеждены, что ничего невозможно изменить молча или возмущаясь на кухне», — написал руководитель пресс-службы реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин на своей странице в Facebook, комментируя новость о появлении в Пензе «Весны».

«Конечно, у нас нет ничего общего с либералами, и по многим вопросам мы являемся ярчайшими антагонистами. Но по каким-то конкретным темам готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Ничего исключать нельзя», — добавил оппозиционер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», движение «Весна», созданное в Санкт-Петербурге в 2013 году бывшими активистами «Яблока», «Обороны» и других политических сил, выступает за либеральные ценности — права человека, развитие демократии и гражданские свободы.

В Пензе движение появилось осенью 2017 года. Его координатор — Ольга Жулимова, которая также является региональным координатором «Открытой России».