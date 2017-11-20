EN
01:50:51 Вторник, 21 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

«Левый фронт» приветствует приход «Весны» в Пензу

20:41 | 20.11.2017 | Политика

Печать

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. «Левый фронт» приветствует появление в Пензе отделения молодежного демократического движения «Весна».

«Левый фронт» приветствует приход «Весны» в Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как говорил 60 лет назад Мао Цзэдун (Mao Zedong), «пусть расцветают сто цветов». […] Мы приветствуем любое проявление гражданской активности и убеждены, что ничего невозможно изменить молча или возмущаясь на кухне», — написал руководитель пресс-службы реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин на своей странице в Facebook, комментируя новость о появлении в Пензе «Весны».

«Конечно, у нас нет ничего общего с либералами, и по многим вопросам мы являемся ярчайшими антагонистами. Но по каким-то конкретным темам готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Ничего исключать нельзя», — добавил оппозиционер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», движение «Весна», созданное в Санкт-Петербурге в 2013 году бывшими активистами «Яблока», «Обороны» и других политических сил, выступает за либеральные ценности — права человека, развитие демократии и гражданские свободы.

В Пензе движение появилось осенью 2017 года. Его координатор — Ольга Жулимова, которая также является региональным координатором «Открытой России».
Актуальное
Читайте также
ОНФ предлагает информировать пензенцев о том, кто отвечает за мусорные площадки Пензенские активисты ОНФ за год провели более 360 мероприятий
В Нижнеломовском районе из незаконного оборота изъят наркотик в крупном размере Жители Пензы стали получать отдельные квитанции от «Горводоканала»
В Пензе многоквартирный дом после обрушения отключен от газа Пензенские перевозчики наказаны за лишних пассажиров в маршрутках №33 и №75
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама