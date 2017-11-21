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Дело о несанкционированной акции «Открытой России» в Пензе рассмотрят 29 ноября

20:44 | 21.11.2017 | Политика

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Рассмотрение административного дела о несанкционированной акции, посвященной дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, состоится в Ленинском районном суде Пензы в среду, 29 ноября. Об этом сообщила региональный координатор движения «Открытая Россия» Ольга Жулимова на своей странице в Facebook.

Дело о несанкционированной акции «Открытой России» в Пензе рассмотрят 29 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Конечно, вызывать на заседание за 4 часа до самого заседания, причем по телефону — это впервые. Повестки как не было, так и нет. Будем наблюдать, как говорится. Сходила в суд, попросила отложить заседание для ознакомления с материалами дела. Отложили, спасибо. Так что 29 ноября в 9.30 утра в Ленинском районном суде состоится заседание, где меня будут судить за фотографию в соцсетях», — написала она.

По ее словам, «с таким беспределом уже сталкивались активисты как из «Весны», так и из штабов Навального, которые в дальнейшем обжаловали решение суда в ЕСПЧ».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 октября в отношении Ольги Жулимовой полиция составила административный протокол о нарушении порядка организации публичного мероприятия, которое было проведено около памятника «Покаяние» в Пензе 9 октября.

Как следует из текста документа, активистка держала в руках плакат с надписью «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих.

Таким образом, по мнению полиции, координатор «Открытой России» совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ей грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток.
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