Полиция пришла в штаб Навального в Пензе Политика

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Пензе: они изымают технику, значки, наклейки, а также листовки о забастовке избирателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила региональный координатор движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольга Жулимова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Со всех находящихся в штабе берут объяснения. Я только пришла, и с меня хотят взять объяснения «по вопросу нахождения в штабе». [...] Напишу, что принесла печеньки Госдепа», — пояснила она, снабдив свою запись в соцсети двумя фотографиями.

На одной из них запечатлена сама Ольга Жулимова, которая пытается позировать на фоне полицейского, стоящего к ней спиной, а на второй — коробка печенья импортного производства и несколько сотрудников правоохранительных органов, смотрящих в сторону автора снимка.

Чем именно вызван визит группы полицейских в штаб Навального в Пензе, не сообщается. Информации о задержании активистов пока не поступало.

В конце декабря 2017 года оппозиционер Алексей Навальный объявил о начале подготовки к проведению 28 января общероссийской акции «Забастовка избирателей».

В середине января стало известно, что Минюст России подал иск в суд о ликвидации фонда «Пятое время года», который обеспечивает работу штаба оппозиционера. По словам Алексея Навального, через это юрлцо осуществлялись платежи, в том числе связанные с предстоящей акцией.

17 января он сообщил, что штабы в регионах продолжают работать, «несмотря на нарастающее давление».