Полиция составила на координатора пензенского штаба Навального два протокола Политика

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали координатора пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина, когда тот раздавал на улице листовки о забастовке избирателей, а затем составили в отношении него два административных протокола. Об этом на своей странице в Facebook сообщил учредитель и директор юридической фирмы «Пионер» Игорь Жулимов, который является отцом регионального координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольги Жулимовой.

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По его данным, первый протокол составлен по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах», второй — по ст. 5.12 «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Игорь Жулимов отметил также, что в полиции Антон Струнин провел более трех часов.

Ранее стало известно, что в среду, 17 января, сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Пензе. По информации Ольги Жулимовой, они изъяли технику, значки, наклейки и листовки о забастовке избирателей.