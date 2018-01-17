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Полиция составила на координатора пензенского штаба Навального два протокола

22:22 | 17.01.2018 | Политика

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали координатора пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина, когда тот раздавал на улице листовки о забастовке избирателей, а затем составили в отношении него два административных протокола. Об этом на своей странице в Facebook сообщил учредитель и директор юридической фирмы «Пионер» Игорь Жулимов, который является отцом регионального координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольги Жулимовой.

Полиция составила на координатора пензенского штаба Навального два протокола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его данным, первый протокол составлен по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах», второй — по ст. 5.12 «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Игорь Жулимов отметил также, что в полиции Антон Струнин провел более трех часов.

Ранее стало известно, что в среду, 17 января, сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Пензе. По информации Ольги Жулимовой, они изъяли технику, значки, наклейки и листовки о забастовке избирателей.
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