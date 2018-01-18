Из-за стикера в стилистике «СтопХама» в Пензе задержали координатора «Открытой России» Политика

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции ночью задержали координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» в Пензе Ольгу Жулимову, поскольку в автомобиле, в котором она ехала домой в качестве пассажира, при досмотре был обнаружен один стикер в стилистике «СтопХама» с надписью «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По сообщениям СМИ, накануне в целом ряде городов страны стартовала акция «Открытой России» по расклейке таких стикеров на стенды с рекламой президентских выборов. В результате несколько активистов движения были задержаны — в частности, в Ульяновске, Ростове-на-Дону и Чебоксарах.

В Пензе, судя по фотографии, опубликованной Ольгой Жулимовой на своей странице в Facebook, стикер с надписью «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу» успели наклеить только в одном месте — на остановочном павильоне около госуниверситета.

Кроме того, в социальной сети она разместила видеозапись общения с сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в момент задержания, а также в отделе полиции, где от нее требовали дать объяснения. По словам Ольги Жулимовой, она сослалась на ст. 51 Конституции РФ, после чего уже под утро «благополучно уехала домой». При этом каких-либо копий документов полицейские ей не выдали.

«Беспредел и произвол сегодня во всех регионах, а у нас вообще впервые. Будем наблюдать», — прокомментировала произошедшее региональный координатор движений «Открытая Россия» и «Весна».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую среду, 17 января, полицейские задержали координатора пензенского штаба оппозиционера Алексея Навального Антона Струнина, когда тот раздавал на улице листовки о забастовке избирателей.

В отношении него было составлено два административных протокола: по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах», а также по ст. 5.12 «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Кроме того, в тот же день сотрудники правоохранительных органов нагрянули в штаб Алексея Навального в Пензе. По информации Ольги Жулимовой, они изъяли значки, наклейки и листовки о забастовке избирателей, а также технику, включая камеры видеонаблюдения и даже компьютерные мыши.