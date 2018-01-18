Визит полиции в штаб Навального в Пензе запечатлела камера видеонаблюдения Политика

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Камера видеонаблюдения запечатлела первые полторы минуты визита сотрудников полиции в штаб оппозиционера Алексея Навального в Пензе, которые накануне, как сообщалось ранее, изъяли оттуда значки, наклейки и листовки о забастовке избирателей, а также технику, включая даже компьютерные мыши.

Фото: Vk.com/teamnavalny_pnz

Судя по титру, полицейские появились на пороге офиса оппозиционера в среду, 17 января, в 18 часов 6 минут и 50 секунд. В помещение, не торопясь, вошли в общей сложности шесть человек: три сотрудника УМВД в форме, две женщины — вероятно, понятые, а также мужчина в штатском.

Последний сразу же достал из находившейся при себе сумки скотч, намереваясь заклеить им установленные в помещении камеры видеонаблюдения, однако сделать это быстро ему не удалось.

Чтобы найти начало липкой ленты и оторвать от нее небольшой кусок, мужчине потребовалась почти минута, причем на протяжении всего этого времени он сохранял видимое спокойствие.

Сначала человек со скотчем заклеил камеру, находившуюся около входной двери, а затем, заметив еще одну, приблизился к ней и приложил к объективу липкую ленту.

После этого видеозапись обрывается.

Некоторые пользователи соцсетей уже пошутили по поводу времени, затраченного мужчиной на поиск начала скотча, а также предположили, что герой видеозаписи, несмотря на свой невозмутимый вид, все же внутренне переживал по поводу того, что никак не может справиться с элементарной задачей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 января полицейские задержали координатора пензенского штаба оппозиционера Алексея Навального Антона Струнина, когда тот раздавал на улице листовки о забастовке избирателей.

В отношении него было составлено два административных протокола: по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах», а также по ст. 5.12 «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Из самого штаба, в который в тот же день нагрянули сотрудники правоохранительных органов, были изъяты листовки, значки и компьютерная техника.

Позже стало известно о задержании полицией ночью на улице координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» в Пензе Ольги Жулимовой. В автомобиле, в котором она ехала домой в качестве пассажира, при досмотре был обнаружен один стикер в стилистике «СтопХама» с надписью «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу».