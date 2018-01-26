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На координатора штаба Навального в Пензе вновь составили протокол

12:37 | 26.01.2018 | Политика

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Пензе Антона Струнина и еще двоих активистов, которые занимались расклейкой листовок с приглашением граждан на митинг, который должен состояться в рамках всероссийской акции «Забастовка избирателей» 28 января.

На координатора штаба Навального в Пензе вновь составили протокол

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила на своей странице в Facebook координатор движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольга Жулимова, речь идет о ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

По ее словам, перед тем, как составить протоколы, полиция задержала Антона Струнина и двоих активистов, при этом в течение более трех часов от них не было никакой информации, а неоднократные попытки установить их местонахождение путем обращения в правоохранительные органы не увенчались успехом.

Только после того, как Ольга Жулимова позвонила по телефону 02 и сообщила о похищении троих человек бандитами, переодетыми в полицейскую форму, «через 10 минут ребята каким-то образом материализовались […] с протоколами по 5.12».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», более недели назад — 17 января 2018 года — полицейские уже задерживали координатора пензенского штаба оппозиционера Алексея Навального Антона Струнина, когда тот раздавал на улице листовки о забастовке избирателей.

В отношении него было составлено два административных протокола: по ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах», а также по ст. 5.12 «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Из самого штаба, в который в тот же день нагрянули сотрудники правоохранительных органов, были изъяты листовки, значки и компьютерная техника.

Позже стало известно о задержании полицией на улице ночью 18 января координатора движений «Открытая Россия» и «Весна» в Пензе Ольги Жулимовой. В автомобиле, в котором она ехала домой в качестве пассажира, при досмотре был обнаружен один стикер в стилистике «СтопХама» с надписью «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу».
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