Полиция в Пензе опять задержала Антона Струнина Политика

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Пензе Антона Струнина, на которого накануне был составлен протокол по ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утро добрым не бывает! Наш Антон Струнин, координатор штаба Навального, снова задержан!» — написала на своей странице в Facebook координатор движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольга Жулимова днем в пятницу, 26 января.

Причины задержания Антона Струнина она не уточнила.

Не исключено, что оно связано с распространением листовок с информацией о митинге, который должен состояться в рамках всероссийской акции «Забастовка избирателей» 28 января.

Читайте также

Пензенский облсуд отменил назначенный Ольге Жулимовой штраф за акцию в память о Немцове

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», это уже третье за месяц задержание координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Пензе.

Первый раз в этом году Антон Струнин был задержан сотрудниками полиции 17 января. Тогда в отношении него было составлено два административных протокола, а в самом штабе изъята компьютерная техника и печатная продукция.

Второе задержание произошло 25 января, когда Антон Струнин и еще двое активистов занимались расклейкой листовок с приглашением граждан на предстоящий митинг.

О третьем задержании стало известно 26 января.