«Забастовка избирателей» в Пензе собрала более 200 человек
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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Более 200 человек, по подсчетам ИА «PenzaNews», присоединились в Пензе к всероссийской акции «Забастовка избирателей», о проведении которой оппозиционер Алексей Навальный объявил после отказа ЦИК России допустить его к участию в выборах президента РФ.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
На согласованное с властями публичное мероприятие в сквере имени Ф.Э. Дзержинского собрались преимущественно молодые люди.
Среди них были сторонники Алексея Навального, представители народно-патриотических сил, «Открытой России», «Весны», «Поколения нового времени», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», националисты и жители, не входящие в какие-либо объединения.
В месте проведения акции были усилены меры безопасности. Сотрудники полиции при входе в сквер проверяли содержимое сумок, а также просили развернуть плакаты. Вблизи здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского дежурили бойцы ОМОН.
Первым к собравшимся обратился координатор пензенского штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин, который поделился своим мнением относительно политической обстановки в России и гражданского самосознания в обществе.
«Нужно улучшать страну. Не нужно в ней просто жить, нужно ее улучшать», — сказал он.
Антон Струнин также выразил недовольство тем фактом, что лично он не сможет на предстоящих выборах поддержать того кандидата, программа которого ему близка.
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Почти половина митинга прошла в формате свободного микрофона, когда высказаться на тему кампании по выборам президента России мог каждый желающий.
При этом с импровизированной сцены, в качестве которой выступили деревянные поддоны, прозвучали различные мнения о том, стоит ли вообще идти голосовать, насколько важен и эффективен институт наблюдателей, а также кто именно из уже зарегистрированных и потенциальных кандидатов на пост главы государства заслуживает поддержку народа.
«Забастовка избирателей» в Пензе, несмотря на мороз, продлилась более часа. Мероприятие прошло спокойно, без задержаний и конфликтов.
Как сообщил ИА «PenzaNews» Антон Струнин после окончания митинга, никаких претензий со стороны правоохранительных органов к организаторам предъявлено не было.