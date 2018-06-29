Пашинян заложил основу новой культуры общения чиновников с людьми — Костандян Политика

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Новая культура взаимодействия чиновников с населением появилась в Армении благодаря Николу Пашиняну, занявшему пост премьер-министра страны после отставки Сержа Саргсяна. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала корреспондент региональной армянской телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая находится в Пензе на стажировке в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль».

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«И премьер-министр, и все министры уже работают по-новому. Очень многие в конце дня в Facebook пишут, что они делали, и в трансляциях по Facebook Live показывают, где они работают и чем занимаются. Их очень часто можно увидеть в Facebook. Сначала, конечно, это не так воспринималось. Думали: «Ну ты сиди в своем кабинете и работай». Ведь нам никогда это не было доступно, мы никогда не знали, где находится премьер-министр. А Пашинян все показывает на камеру: вот здесь я сижу, вот здесь — отдыхаю, вот — кухня», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, таким способом он взаимодействует с населением постоянно, из-за чего в Армении даже зародилась новая традиция.

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«Каждый день армяне не ложатся спать, пока премьер-министр не зашел в Facebook и в Live не сказал обо всем. Это, наверное, около 23.00 происходит. Все ждем, что он нам скажет, как день прошел. И министры, конечно, берут с него пример и работают так же», — добавила Татевик Костандян.

Она пояснила, что прежде между обычными гражданами Армении и высокопоставленными чиновниками стоял непреодолимый барьер, а сейчас правительство стало более открытым.

«Для нас было неожиданностью, что ты можешь премьер-министру написать в комментариях, а он ответит или потом скажет об этом. Мы про нашего прошлого премьер-министра ничего не знали, он был закрыт для нас: ты вообще не мог близко к нему подойти, это было невозможно», — сказала журналистка.