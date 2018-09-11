Малышев об «оппозиционном совете»: «разговор напрямую» превратится в «разговор накривую» Политика

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, прокомментировал озвученную советником губернатора Пензенской области по информационной политике на общественных началах Александром Кисловым идею о создании в регионе с целью налаживания диалога между представителями партий, гражданского общества и власти некоей консультативной структуры, ранее уже получившей неформальное название «оппозиционный совет».

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«Представители оппозиции и [губернатор Пензенской области] Иван Белозерцев со своей свитой — это люди разных ценностных взглядов. Поэтому их встречи за круглым столом превратятся, скорее всего, в пустую формальность: пришли, посидели, чаю попили и разошлись. Оппозиционеры напишут свои мысли в Facebook, а за Белозерцева напишет [Дина] Черемушкина [пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области] в «Твиттер». Я почти целый год вынужден взаимодействовать с властью примерно в таком же формате. «Бездомный полк» с первых дней был настроен негативно к чиновникам, обвинял их в бездействии и лжи. Начиная с января, с нами тоже пытались договориться. И предлагали все то же самое, что предлагают сейчас. Мы прошли через «встречи за круглым столом», в том числе с участием губернатора. Мы общались с приглашенными «профильными чиновниками», причем минимум два раза в неделю. Только вместо «разговора напрямую» все равно получался «разговор накривую». Ибо главная проблема губернатора Белозерцева заключается в законах современной политической жизни: ему запрещено видеть реальные проблемы и уж тем более обсуждать их с представителями несистемной оппозиции», — сказал ИА «PenzaNews» Евгений Малышев во вторник, 11 сентября.

По его мнению, суть проблемы тех же обманутых дольщиков, которая существует в 70 регионах страны, «упирается» не в Ивана Белозерцева и не в генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентина Журавлева.

«Федеральная власть сама требовала, чтобы все договора долевого участия страховались. И сама же прозевала ситуацию, когда страховые компании увели деньги в оффшоры и разорились еще до начала банкротства застройщиков. Но предъявить эти претензии туда, на самый верх... Слишком опасно для политической жизни», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, он примерно догадывается, «что Иван Белозерцев ответит на вопросы Сергея Падалкина [координатор «Левого фронта» в Поволжье] или Антона Струнина [оппозиционер, ранее возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального] о повышении пенсионного возраста».

«Но убедить их в своей точке зрения он не сможет, поскольку эти люди не поддаются гипнозу даже таких «чародеев», как Киселев или Тузов. А согласиться с оценками оппозиции и пойти поперек курса федеральной власти наш губернатор не осмелится. С трудом представляю, что после круглого стола Иван Белозерцев напишет в Кремль, будто Путин не прав. «Путин прав!» — будет по привычке твердить губернатор и время от времени выглядеть нелепо», — предположил Евгений Малышев.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что «на самом деле Иван Белозерцев старается решить те проблемы, что сложились в области».

«Это чувствуется в разговоре с ним, в его настрое. Он в принципе-то неплохой человек. По ситуации с «Бездомным полком» Белозерцев, например, реально хочет, чтобы все недостроенные дома были достроены, а все несчастные дольщики стали счастливыми и ушли, наконец, с улиц и площадей. Но хочет ли этого команда, которой он себя окружил и к отдельным представителям которой очень много претензий? Готова ли она работать? Хватает ли у этих старых комсомольских работников компетенций и знаний? И готов ли губернатор поменять привычную команду, доверившись совету оппозиции?» — задался вопросами журналист.

«Иногда складывается ощущение, что чиновники просто создают имитацию бурной деятельности, а их задача заключается отнюдь не в том, чтобы достигнуть поставленного результата. Кажется, что они просто хотят сохранить свое кресло, зарплату и дотянуть до пенсии. Возможно, именно по этой причине до губернатора не доносят правду о реальном состоянии дел в том или ином секторе. Почти целый год мы работали с ними за круглым столом. И увидели, что они не могут договориться даже друг с другом. Они между собой ссорятся и пытаются переложить вину с одного ведомства на другое. Идет возня, день за днем и месяц за месяцем. Но результата нет. Есть только потерянное время. А когда начинаешь их критиковать, они всерьез успокаивают себя аргументом, что это критика за чьи-то деньги, что это иностранные агенты и так далее. Они всерьез в это верят», — добавил Евгений Малышев.

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Он также обратил внимание на ранее озвученный в СМИ тезис о том, что к оппозиционно настроенным гражданам в «желтодомовских» кругах «относятся с плохо скрываемым раздражением и даже пренебрежением».

«С таким же пренебрежением к этим «желтодомовским» кругам относится оппозиция. Да и большинство адекватных граждан относятся к ним точно так же», — подчеркнул собеседник агентства.

«Конечно, идея Александра Кислова, которого я глубоко уважаю, имеет право на жизнь. Худой мир лучше доброй войны. И попробовать, наверное, нужно. Конечно, я как журналист всегда за разговор. Но и люди устали от пустых разговоров. Они хотят реальных дел, а их не видно. Они хотят реальных перемен, но их не хочет власть. Проблема Ивана Белозерцева, как и проблема всей действующей власти, в том числе федеральной, заключается в оторванности от реальной жизни. У них своя картинка, а у нас — своя. И складывается ощущение, что им велено отрицать очевидное до самого конца, каким бы он ни был», — подытожил Евгений Малышев.