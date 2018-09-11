В Пензе задержали организатора акции 9 сентября Политика

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали организатора состоявшегося 9 сентября уличного шествия против пенсионной реформы Антона Струнина, ранее возглавлявшего пензенский штаб Алексея Навального, применив к нему наручники.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На видеокадрах, появившихся в сети, видно, как несколько полицейских «физически извлекают», как выразился при задержании один из сотрудников УМВД, Антона Струнина из автомобиля.

После того, как оппозиционер оказался на улице, двое представителей правоохранительных органов заковали его в наручники и поместили в микроавтобус.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», Антон Струнин доставлен в управление МВД России по городу Пензе на улице Долгова.

Причины задержания оппозиционера пока неизвестны.