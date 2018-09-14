Второй активист задержан в Пензе после шествия 9 сентября Политика

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев стал вторым оппозиционером, задержанным в Пензе после шествия против пенсионной реформы, состоявшегося в минувшее воскресенье, 9 сентября.

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В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», санкция которой предусматривает для граждан наказание в виде административного штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательных работ на срок от 40 до 200 часов или до 30 суток административного ареста.

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Как отмечается в протоколе, принимая участие в шествии, которое не было согласовано городскими властями, Иван Финогеев «повлек создание помех движению пешеходов, а также нормальному режиму проведения культурно-массовых мероприятий».

Ранее лидер «ПНВ» уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение — он был оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушение порядка организации уличного шествия в Пензе 5 мая.

Комментируя задержание Ивана Финогеева, его защитник, один из соучредителей «Поколения нового времени» Павел Барабанщиков отметил, что за председателем совета организации и другими активистами «ведется наружное наблюдение с понедельника», поэтому такое развитие событий не стало неожиданностью.

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«Больше всего нас поразили методы работы полиции. Вместо повесток или немедленного составления протокола при выявлении нарушения они выслеживают людей и специально задерживают поздно вечером, когда суды уже не работают. Еще могут устроить провокацию, чтобы «закрыть» тебя на несколько суток», — цитирует Павла Барабанщикова пресс-служба «ПНВ».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествие против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, прошло в Пензе 9 сентября мирно, без задержаний. Оно перетекло в митинг, состоявшийся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Во вторник, 11 сентября, был задержан организатор публичного мероприятия Антон Струнин, ранее возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального. В отношении него составили два административных протокола — за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. В итоге оппозиционер был арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тыс. рублей.