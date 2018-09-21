Ольга Жулимова оштрафована в Пензе за акцию 9 сентября Политика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская активистка Ольга Жулимова оштрафована на 10 тыс. рублей за участие в несогласованном шествии против пенсионной реформы, состоявшемся на улице Московской 9 сентября.

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Согласно имеющимся данным, накануне она была задержана вблизи спецприемника, куда привозила вещи для своего отца — учредителя и директора юридической фирмы «Пионер» Игоря Жулимова, ранее арестованного на 5 суток за совершение аналогичного правонарушения.

Сотрудники правоохранительных органов доставили девушку в отдел полиции №4, где она дожидалась судебного заседания, назначенного на пятницу, 21 сентября.

Во время него Ольга Жулимова поставила вопрос об отводе судьи Натальи Прошиной, так как именно она вынесла постановление о назначении наказания ее отцу, однако заявление не было удовлетворено.

По итогам рассмотрения поступивших в суд материалов активистка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Несогласованное шествие против пенсионной реформы прошло в Пензе без задержаний

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествие против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, прошло в Пензе 9 сентября мирно, без задержаний. Оно перетекло в митинг, состоявшийся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Через несколько дней его организатор Антон Струнин, ранее возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, был арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тыс. рублей за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев за участие в шествии также получил 10 суток ареста. 19 сентября он объявил голодовку.



Еще два человека — Александр Шипанов и Александр Абрамов — оштрафованы на 12 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

19 сентября — спустя десять дней после несогласованной акции — суд назначил 5 суток ареста учредителю и директору юридической фирмы «Пионер» Игорю Жулимову.