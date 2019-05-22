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При проверке справок о доходах в Минпроме, аэропорту и «ПРОБИ» выявлены неверные сведения

10:21 | 22.05.2019 | Политика

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области выявили факты представления недостоверных сведений о доходах, недвижимом имуществе и банковских счетах государственными гражданскими служащими регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, а также руководителями подведомственных ему учреждений — ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ») и ГБУ «Аэропорт города Пензы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что главный специалист-эксперт управления инновационной политики [Минпрома Пензенской области] в нарушение требований законодательства без предварительного уведомления министра выполняла иную оплачиваемую работу в МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы. Это нарушение осталось без надлежащего внимания кадровой службы министерства, несмотря на то, что доход от нее был отражен служащим в справке», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проверки прокурор Пензенской области Наталья Канцерова внесла министру Михаилу Торгашину представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое было рассмотрено и удовлетворено.

«Семь лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила представитель прокуратуры.

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