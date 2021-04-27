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Юлию Лазуткину планируется наделить полномочиями сенатора

11:28 | 27.04.2021 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Юлию Лазуткину планируется наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Юлию Лазуткину планируется наделить полномочиями сенатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующий вопрос будет рассмотрен в ходе 40-й очередной сессии регионального парламента в предстоящий четверг, 29 апреля.

В качестве докладчика по нему выступит председатель Заксобрания Валерий Лидин.

Ранее сенатором Российской Федерации – представителем от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва был Олег Мельниченко. Указом президента России Владимира Путина от 26 марта 2021 года он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

31 марта было принято постановление Совета Федерации о досрочном прекращении полномочий Олега Мельниченко как сенатора с 26 марта.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», в случае досрочного прекращения полномочий сенатора – представителя от законодательного органа государственной власти субъекта РФ решение о наделении полномочиями нового сенатора должно быть принято не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора.

17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина получила мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко после его избрания сенатором.

21 декабря 2020 года она была избрана заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе.

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