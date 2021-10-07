Заседание Ассоциации законодателей ПФО пройдет в Пензе 8 октября Политика

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа пройдет в Пензе в предстоящую пятницу, 8 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента России в ПФО, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В работе ассоциации примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители законодательных собраний регионов округа», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что парламентарии обсудят итоги прошедших выборов в Государственную думу России, представительные органы субъектов РФ и муниципальных образований.

«Кроме того, законодатели рассмотрят новые меры по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы в рамках реализации государственной молодежной политики, а также на примере Пензенской области обсудят развитие и модернизацию агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности регионов Приволжского федерального округа», — отмечается в сообщении.