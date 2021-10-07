EN
10:37:33 Четверг, 7 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заседание Ассоциации законодателей ПФО пройдет в Пензе 8 октября

09:54 | 07.10.2021 | Политика

Печать

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа пройдет в Пензе в предстоящую пятницу, 8 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента России в ПФО, поступившем в ИА «PenzaNews».

Заседание Ассоциации законодателей ПФО пройдет в Пензе 8 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В работе ассоциации примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители законодательных собраний регионов округа», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что парламентарии обсудят итоги прошедших выборов в Государственную думу России, представительные органы субъектов РФ и муниципальных образований.

«Кроме того, законодатели рассмотрят новые меры по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы в рамках реализации государственной молодежной политики, а также на примере Пензенской области обсудят развитие и модернизацию агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности регионов Приволжского федерального округа», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Валентина Саулина назначена судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции В Пензе инвалид получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры
В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели водителя автомашины «Chery Tiggo» Под Пензой набросившийся на сотрудников полиции мужчина приговорен к 2,5 годам колонии
Проверка организована по факту гибели пешехода под Пензой В Пензенской области за сутки подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама