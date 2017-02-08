Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе намечено начать весной Религия

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе Пензы, как ожидается будет начат в марте–апреле. Об этом сообщил исполняющий обязанности секретаря Пензенской епархии, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Павел Матюшечкин.

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«Строительство Спасского кафедрального собора в Пензе продолжается полным ходом. Остались отделочные работы, но они самые кропотливые, трудоемкие и затратные. В настоящее время идет монтаж вентиляции подвальной части собора, оформляется техническая документация на детали интерьера собора и колокольни. С марта–апреля мы приступим к монтажу декоративных элементов. Они будут монтироваться как на самом соборе, так и на колокольне. Надеюсь, что к лету 2017 года будет полностью закрыт вопрос с покраской и оштукатуриванием», — сказал он.

В свою очередь главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков отметил, что вентиляция в соборе создается приточная и вытяжная, то есть зимой она будет обогревать, а летом — охлаждать.

«На данный момент отопительная система собора полностью смонтирована, оснащена термоголовками на отопительных приборах. Это позволит регулировать теплоноситель. На лестничных маршах, которые ведут на второй и технический этажи, установлены отопительные калориферы», — пояснил он.

По словам главного инженера епархии, собор будет оснащен теплыми полами оригинальной инженерной конструкции.

«Эта система будет водяной — под гранитной поверхностью пола будут проложены полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм с шагом 15 см. Такое расположение позволит равномерно распределять тепло. Температура теплого пола будет регулироваться», — цитирует Вадима Яцкова пресс-служба Пензенской епархии.