10:28:14 Среда, 8 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе намечено начать весной

08:34 | 08.02.2017 | Религия

Печать

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе Пензы, как ожидается будет начат в марте–апреле. Об этом сообщил исполняющий обязанности секретаря Пензенской епархии, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Павел Матюшечкин.

Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе намечено начать весной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Строительство Спасского кафедрального собора в Пензе продолжается полным ходом. Остались отделочные работы, но они самые кропотливые, трудоемкие и затратные. В настоящее время идет монтаж вентиляции подвальной части собора, оформляется техническая документация на детали интерьера собора и колокольни. С марта–апреля мы приступим к монтажу декоративных элементов. Они будут монтироваться как на самом соборе, так и на колокольне. Надеюсь, что к лету 2017 года будет полностью закрыт вопрос с покраской и оштукатуриванием», — сказал он.

В свою очередь главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков отметил, что вентиляция в соборе создается приточная и вытяжная, то есть зимой она будет обогревать, а летом — охлаждать.

«На данный момент отопительная система собора полностью смонтирована, оснащена термоголовками на отопительных приборах. Это позволит регулировать теплоноситель. На лестничных маршах, которые ведут на второй и технический этажи, установлены отопительные калориферы», — пояснил он.

По словам главного инженера епархии, собор будет оснащен теплыми полами оригинальной инженерной конструкции.

«Эта система будет водяной — под гранитной поверхностью пола будут проложены полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм с шагом 15 см. Такое расположение позволит равномерно распределять тепло. Температура теплого пола будет регулироваться», — цитирует Вадима Яцкова пресс-служба Пензенской епархии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержаны подозреваемые в краже инструментов из строящегося дома в Арбеково Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем российской науки
В Пензенской области в 2016 году изъяли из оборота 1,5 тонны мясных продуктов Иван Белозерцев поздравил пензенских ученых с Днем российской науки
В Неверкино осуждена глава КФХ, незаконно получившая субсидии на организацию пасеки В Колышлее суд обязал ДЮСШ оборудовать вход в здание пандусом и поручнями
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама