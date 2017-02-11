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В Кузнецке открыта выставка работ местных иконописцев

12:40 | 11.02.2017 | Религия

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Кузнецк, 11 февраля 2017. PenzaNews. 60 работ вошло в экспозицию выставки икон «Образы вечного», которая начала работу в музейно-выставочном центре Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке открыта выставка работ местных иконописцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их выполнили местные мастера Василий Селезнев, Галина Куликова, Людмила Красильникова, Татьяна Пименова, Елена Глухова, Юлия Городилова, Татьяна Принцева, Светлана Худина, Нина Пантелеева, Ольга Завьялова, Сергей Шаронов, Анатолий Макаров, Мария Мальцева и Александр Пузанков.

Наряду с традиционными живописными представлены иконы, вышитые бисером и нитями, мозаичные и резные, а также работы из страз и бус.

«Те, кто писали и благоукрашали иконы и образы, имеют особое внутреннее духовное чувство. Это не всякому под силу. И не только потому, что для этого нужен огромный труд, определенная последовательность действий, соблюдение правил художественного ремесла, но еще и потому, что это внутреннее движение души», — отметил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Он добавил, что человек, стремящийся запечатлеть образ Бога или святого, словно смотрит в зеркало и ищет в себе те качества, что хотел бы повторить.

«Создавая икону, человек создает себя как образ Божий. Здесь нужны не только ремесло и искусство, не только опыт и знания, но еще и огромные усилия души. Именно этим и богаты наши земляки, чьи замечательные иконы мы сейчас видим», — цитирует епископа газета «Кузнецкий рабочий».
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