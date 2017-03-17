В Пензенской области приостановлена деятельность четырех организаций «Свидетели Иеговы» Религия

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Деятельность четырех местных религиозных организаций, входящих в структуру «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России», приостановлена в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Минюста России по Пензенской области, в их число вошли организации в Заречном, Никольске, а также «Центральная» и «Арбеково» в Пензе.

«Деятельность приостановлена до рассмотрения Верховным судом искового заявления Минюста РФ о признании религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской, о запрете ее деятельности, ликвидации и исключении сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц на основании распоряжения ведомства от 15 марта», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что организациям запрещается пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и иные массовые или мероприятия, использовать банковские вклады, за исключением расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением убытков, уплатой налогов, сборов или штрафов по трудовым договорам.