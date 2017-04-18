Кузнецкая епархия открыла центр соцподдержки населения Религия

Кузнецк, 18 апреля 2017. PenzaNews. Кузнецкая епархия Пензенской области открыла центр социальной поддержки населения в здании на улице Белинского площадью более 300 кв. метров, ремонт в котором частично был проведен на средства выигранного гранта.

Фото: Юрий Царев, Kuzneparhia.ru

Право перерезать красную ленту в ходе церемонии открытия было предоставлено епископу Кузнецкому и Никольскому Нестору и мэру Кузнецка Сергею Златогорскому.

Обращаясь к собравшимся, епископ Нестор отметил, что открытие учреждения стало возможным благодаря неравнодушным гражданам.

«Как говорят, с миру по нитке — голому рубаха. Здесь приняли участие все граждане Кузнецка, от власть предержащих до простых прихожан. Кто продуктами, кто вещами, кто посильным даянием, а кто добрым решением и благим намерением, а кто молитвой — все стали участниками общего дела милосердия и любви. Так пусть Господь воздаст сторицей каждому, кто не прошел мимо!» — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии, в работе центра будут принимать участие несколько организаций, среди которых — сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, центр социальной поддержки граждан «Содействие», строительный центр «Вознесение» и епархиальный духовно-просветительский центр имени архиепископа Серафима.

В первую очередь помощь будет оказываться беременным женщинам и кормящим матерям, а также матерям-одиночкам и многодетным семьям.

На базе центра будет работать пункт приема и выдачи вещей. Также предусмотрена доставка необходимых продуктов питания, лекарств и вещей нуждающимся на дом.

В будущем при центре планируется открыть кабинеты медицинской, юридической и психологической консультации.

Кроме того, в здании есть небольшой актовый зал, который будет использован для проведения интересных встреч и кинолекториев.