В Пензенской области прекращена деятельность четырех организаций «Свидетели Иеговы» Религия

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Деятельность четырех местных религиозных организаций, входящих в структуру «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России», прекращена в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Минюста России по региону, в их число вошли организации в Заречном, Никольске, а также «Центральная» и «Арбеково» в Пензе.

«Решение о прекращении деятельности религиозных организаций принято в соответствии с ч. 2 ст. 177 «Составление мотивированного решения суда», ст. 187 «Исполнение решения суда» и ч. 3 ст. 264 «Решение суда по административному делу о приостановлении деятельности» Кодекса административного судопроизводства РФ и на основании резолютивной части решения Верховного суда РФ от 20 апреля», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что соответствующие документы направлены в УФНС по Пензенской области для внесения необходимой записи в Единый государственный реестр юридических лиц.