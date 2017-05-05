В Пензе пройдет пасхальный концерт в поддержку строительства Спасского собора Религия Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Пасхальный благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящее воскресенье, 7 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В мероприятии примут участие детский хор Пензенской епархии, смешанный хор духовной семинарии и струнный квартет «Ars Viva». Прозвучат богослужебные песнопения и духовные произведения. Зрители услышат пасхальные и патриотические песни, инструментальные произведения и стихи русских поэтов. Все собранные во время концерта средства пойдут на завершение строительства Спасского кафедрального собора, сообщает пресс-служба Пензенской епархии. Нашли ошибку в тексте?

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