16:14:29 Пятница, 5 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе пройдет пасхальный концерт в поддержку строительства Спасского собора

08:14 | 05.05.2017 | Религия

Печать

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Пасхальный благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящее воскресенье, 7 мая.

В Пензе пройдет пасхальный концерт в поддержку строительства Спасского собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии примут участие детский хор Пензенской епархии, смешанный хор духовной семинарии и струнный квартет «Ars Viva».

Прозвучат богослужебные песнопения и духовные произведения. Зрители услышат пасхальные и патриотические песни, инструментальные произведения и стихи русских поэтов.

Все собранные во время концерта средства пойдут на завершение строительства Спасского кафедрального собора, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
Актуальное
Читайте также
Пензенский триатлонист примет участие в чемпионате Африки В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны
Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье
В Пензе у Центрального рынка «Lada» въехала в маршрутку №81 Сломавший пенсионерке мизинец подопечный сердобского дома ветеранов труда осужден условно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама