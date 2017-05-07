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В Кузнецке освящен верхний храм в честь Николая Чудотворца

10:19 | 07.05.2017 | Религия

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Кузнецк, 7 мая 2017. PenzaNews. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор освятил верхний храм в честь святителя Николая Чудотворца, расположенный в западном микрорайоне Кузнецка Пензенской области, в минувшую субботу, 6 мая.

В Кузнецке освящен верхний храм в честь Николая Чудотворца

Фото: Юрий Царев, Kuzneparhia.ru

Следуя церковным канонам, было совершено устройство престола и жертвенника, омовение и помазание их, облачение престола и жертвенника, а также освящение стен храма.

Крестный ход со святыми мощами, положение их в антиминс и престол, а также первую литургию в освященном храме возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По окончании богослужения архиереи и почетные гости поздравили верующих со знаменательным событием. В торжественной обстановке были награждены все, кто принял участие в создании храма.

В частности, орденом преподобного Серафима Саровского III степени был награжден директор ООО «Мегастройка», депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Кириллов.

Ордена преподобной Евфросинии удостоена депутат собрания представителей Кузнецка Валентина Майорова, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.
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