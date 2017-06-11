Епископ Нестор освятил храм в Покровском Шиханском женском монастыре Религия

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Епископ Нестор освятил вновь построенный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Шиханском женском монастыре, расположенном в Никольском районе Пензенской области.

Фото: Юрий Царев, Kuzneparhia.ru

Чин великого освящения и первую божественную литургию правящий архиерей Кузнецкой епархии совершил там в минувшую субботу, 10 июня.

По окончании литургии владыка Нестор вручил патриаршие награды людям, внесшим вклад в восстановление монастыря.

Так, орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, были награждены игумения Нимфодора (Свирко) и Валентина Лапушкина.

Директор ООО «Никольский хлеб», депутат Законодательного собрания Пензенской области Юрий Старкин отмечен орденом преподобного Серафима Саровского. В свою очередь народный избранник подарил монастырю икону Покрова Пресвятой Богородицы и крест с частицей мощей великомученика Харлампия

Медалью преподобного Сергия Радонежского награжден протоиерей Владимир Кознов, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.

Покровский Шиханский женский монастырь был образован в 1890 году.

В середине 1920-х годов он был закрыт, и началось его разорение. Все монастырские постройки и оба храма были разрушены и разобраны на хозяйственные нужды. Шиханская гора опустела и вновь покрылась лесом.

В 1993 году жители близлежащих селений привели святое место в порядок. 26 августа 1993 года здесь был установлен памятный знак в честь бывшего монастыря.

В 2005 году под открытым небом на месте Троицкого собора было вновь совершено богослужение, в 2007 году на Шиханской горе построили деревянную часовню во имя преподобного Сергия Радонежского. С этого времени здесь регулярно совершаются божественные литургии.

В 2010 году на Шихан из Свято-Троицкого женского монастыря Пензы были направлены три монахини во главе с Нимфодорой (Свирко).

9 июня 2012 года была совершена закладка камня в основание строительства собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 2013 году монастырь был вновь учрежден.