16:55:15 Среда, 14 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие первой смены окружного лагеря «Гвардеец». Пенза, 13 июня 2017 г.

Пензенцы пожертвовали на восстановление Спасского собора 8,5 млн. рублей

13:48 | 14.06.2017 | Религия

Печать

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензенской области пожертвовали на восстановление Спасского кафедрального собора 8,5 млн. рублей с начала 2017 года. Об этом сообщила член попечительского совета по воссозданию святыни Светлана Пинишина.

Пензенцы пожертвовали на восстановление Спасского собора 8,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день у нас [собрано] 8,5 млн. рублей, которые будут потрачены на строительные работы по колокольне», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

Читайте также

Иван Белозерцев рассказал, как преобразится территория у оборонительного вала в Пензе

Светлана Пинишина подчеркнула, что все пожертвования расходуются исключительно на цели, включенные в план работ.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию собора, отметил, что к настоящему моменту освоено 600 млн. рублей из необходимых 900 млн. рублей.

«Будет больше денег, активнее пойдет работа. Все зависит от них. Строители и специалисты готовы», — отметил он.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы потребовал ускорить регистрацию муниципальных квартир В Пензе объявлен прием документов на премию за достижения в области культуры и СМИ
Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог
Дома напротив Олимпийской аллеи в Пензе строить никто не будет — губернатор Стали известны обстоятельства гибели мужчины у подъезда дома на улице Герцена в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама