Пензенцы пожертвовали на восстановление Спасского собора 8,5 млн. рублей Религия

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензенской области пожертвовали на восстановление Спасского кафедрального собора 8,5 млн. рублей с начала 2017 года. Об этом сообщила член попечительского совета по воссозданию святыни Светлана Пинишина.

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«На сегодняшний день у нас [собрано] 8,5 млн. рублей, которые будут потрачены на строительные работы по колокольне», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

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Светлана Пинишина подчеркнула, что все пожертвования расходуются исключительно на цели, включенные в план работ.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию собора, отметил, что к настоящему моменту освоено 600 млн. рублей из необходимых 900 млн. рублей.

«Будет больше денег, активнее пойдет работа. Все зависит от них. Строители и специалисты готовы», — отметил он.