16:12:26 Понедельник, 31 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Настоятельница Троице-Сканова женского монастыря умерла на 69-м году жизни

13:15 | 31.07.2017 | Религия

Печать

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Настоятельница расположенного в Наровчатском районе Пензенской области Троице-Сканова женского монастыря игуменья Тавифа (Бакулина) скончалась на 69-м году жизни в воскресенье, 30 июля.

Настоятельница Троице-Сканова женского монастыря умерла на 69-м году жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заупокойную божественную литургию и чин монашеского отпевания совершит епископ Сердобский и Спасский Митрофан с духовенством в предстоящий вторник, 1 августа.

Как сообщает пресс-служба Сердобской епархии, богослужение начнется в монастыре в 9.00.

Игуменья Тавифа (в миру Вера Константиновна Бакулина) родилась в селе Грабовка Ромодановского района Мордовии 20 апреля 1948 года.

Святое крещение приняла в младенчестве.

С 1955 по 1965 годы училась в средней школе села Трофимовщина Ромодановского района.

В 1967 году переехала в Саранск и начала работать на местном заводе медпрепаратов лаборанткой.

С 1968 по 1976 годы трудилась на Саранском механическом заводе контролером.

В 1967 году в возрасте 19 лет познакомилась с будущей игуменией Троице-Сканова монастыря Марией Фроловой. С этого времени ее жизнь была неразрывно связана с этой женщиной — в течение последующих 40 лет она была ее духовной матерью: вместе они несли послушание на клиросе Иоанно-Богословского храма, ушли в монастырь, а затем управляли обителью.

С 1980 по 1990 годы — уставщица и регент этого храма.

4 апреля 1989 года по благословению архиепископа Серафима (Тихонова) была пострижена в монашество в Иоанно-Богословском храме Саранска архимандритом Варсонофием (Судаковым) с именем Тавифа.

В марте 1990 года приехала в Троице-Сканов монастырь на постоянное жительство и была зачислена в число насельниц.

18 мая 1993 года указом архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (Тихонова) была назначена благочинной Троице-Сканова монастыря.

8 января 2010 года в связи с кончиной игуменьи Евстолии (Фроловой) была назначена исполняющей обязанности настоятельницы Троице-Сканова женского монастыря.

22 апреля 2010 года была назначена настоятельницей Троице-Сканова женского монастыря с возложением креста.

Указом епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина от 5 марта 2011 года во исполнение постановления Архиерейского собора была возведена в сан игуменьи по должности.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 48-летнего Сергея Чапаева Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов
Семеро жителей Заречного удостоены наград «Росатома» Жителям двух домов в Пензе произвели перерасчет за ЖКУ на сумму 180 тыс. рублей
В Пензенской области озимый рыжик убран на площади более 1 тыс. га В Пензе будут судить женщину, ударившую полицейского при попытке съесть наркотик
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама