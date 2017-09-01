18:50:05 Пятница, 1 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе пройдет цикл лекций для иконописцев

14:20 | 01.09.2017 | Религия

Печать

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Цикл лекций будет организован в пензенской духовной семинарии в рамках просветительского проекта «Церковное искусство – сохраняя традиции» на предстоящей неделе.

В Пензе пройдет цикл лекций для иконописцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В понедельник, 4 сентября, в 11.00 московский иконописец, член исследовательской группы «Иконичность» Павел Бусалаев выступит на тему «Отражение Бога в мире. Критерии».

В 17.00 участников мероприятия ждет лекция иконописца, выпускницы санкт-петербургской духовной академии Дарьи Русаковой «Христос глазами простого римлянина». Будут рассмотрены вопросы, связанные с интеграцией христианства в культуру античности, а также с трансформацией менталитета язычника.

Читайте также

Каждая икона должна быть захватывающей и радующей — архимандрит Лука (Головков)

Во вторник, 5 сентября, в 11.00 программой предусмотрена лекция Дарьи Русаковой на тему «Изображая невидимое». Слушатели узнают, как в разные исторические периоды изображали ангельские силы.

В 17.00 будет организована лекция выпускницы пензенского художественного училища и санкт-петербурской духовной академии, иконописца Христины Коломайнен. Она порассуждает о построении и пропорциях в иконографии древнерусской иконы.

В среду, 6 сентября, на 11.00 намечена лекция Дарьи Русаковой «Женская натура в иконе». Тема будет рассмотрена на примере разных стран. Слушатели узнают о возникновении ложных стереотипов о женщине в эпоху Средневековья.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы без горячей воды остаются две школы, детсад и больница Львица Майя перевезена из зоопарка в Пензенский район
Пензенские дачники могут передать излишки урожая в зоопарк В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше
Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за кражи у пензенских пенсионеров В городе «Спутник» открыта новая школа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама