В Пензе пройдет цикл лекций для иконописцев Религия

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Цикл лекций будет организован в пензенской духовной семинарии в рамках просветительского проекта «Церковное искусство – сохраняя традиции» на предстоящей неделе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В понедельник, 4 сентября, в 11.00 московский иконописец, член исследовательской группы «Иконичность» Павел Бусалаев выступит на тему «Отражение Бога в мире. Критерии».

В 17.00 участников мероприятия ждет лекция иконописца, выпускницы санкт-петербургской духовной академии Дарьи Русаковой «Христос глазами простого римлянина». Будут рассмотрены вопросы, связанные с интеграцией христианства в культуру античности, а также с трансформацией менталитета язычника.

Читайте также

Каждая икона должна быть захватывающей и радующей — архимандрит Лука (Головков)

Во вторник, 5 сентября, в 11.00 программой предусмотрена лекция Дарьи Русаковой на тему «Изображая невидимое». Слушатели узнают, как в разные исторические периоды изображали ангельские силы.

В 17.00 будет организована лекция выпускницы пензенского художественного училища и санкт-петербурской духовной академии, иконописца Христины Коломайнен. Она порассуждает о построении и пропорциях в иконографии древнерусской иконы.

В среду, 6 сентября, на 11.00 намечена лекция Дарьи Русаковой «Женская натура в иконе». Тема будет рассмотрена на примере разных стран. Слушатели узнают о возникновении ложных стереотипов о женщине в эпоху Средневековья.