В Кузнецке впервые совершена миссионерская литургия Религия

Кузнецк, 23 октября 2017. PenzaNews. Миссионерская литургия впервые совершена в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Пензенской области.

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В минувшее воскресенье, 22 октября, богослужение провел клирик храма иерей Максим Мальцев.

Участие в литургии приняли ученики старшего звена воскресной школы, педагоги и прихожане храма, многие из которых пришли со своими детьми.

Некоторые мальчики помогали священнослужителю в алтаре, а девочки пели на клиросе вместе с хором.

Главной особенностью стали миссионерские комментарии иерея, объясняющие смысл действий, происходящие события и значение таинств.

В этот день священник после совершения в алтаре проскомидии наглядно показал и рассказал всем собравшимся, как проводится эта подготовительная часть литургии.

Для этого на амвоне был установлен стол, символизирующий жертвенник, на котором находились священные сосуды — чаша и дискос со звездицей, а также копие, лжица и покровцы.

Затем началась вторая часть богослужения — «Литургия оглашенных». Священник прокомментировал действия перед малым входом и по прочтении Евангелия.

После богослужения учащиеся воскресной школы и прихожане выразили желание узнать также о «Литургии верных», сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.