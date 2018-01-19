Митрополит Серафим совершил чин освящения воды в Успенском соборе Пензы Религия Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в Успенском кафедральном соборе в праздник Крещения Господня, 19 января. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Ему сослужили митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Илья Попков, Сергий Червяков, Алексий Сергеев и Виктор Сторожев, протодиаконы Дионисий Сушко и Владимир Красненков, а также диаконы Ростислав Горшенев и Роман Жирнов. Песнопения литургии исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой. Проповедь перед причастием произнес иерей Алексий Сергеев. По заамвонной молитве правящий архипастырь совершил великое освящение воды на помосте возле собора. Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в завершение богослужения были пропеты тропарь, кондак и величание Крещения Господня, после чего митрополит Серафим поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с архипастырским словом. Нашли ошибку в тексте?

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