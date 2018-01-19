EN
00:40:01 Суббота, 20 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Митрополит Серафим совершил чин освящения воды в Успенском соборе Пензы

13:39 | 19.01.2018 | Религия

Печать

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в Успенском кафедральном соборе в праздник Крещения Господня, 19 января.

Митрополит Серафим совершил чин освящения воды в Успенском соборе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему сослужили митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Илья Попков, Сергий Червяков, Алексий Сергеев и Виктор Сторожев, протодиаконы Дионисий Сушко и Владимир Красненков, а также диаконы Ростислав Горшенев и Роман Жирнов.

Песнопения литургии исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед причастием произнес иерей Алексий Сергеев.

По заамвонной молитве правящий архипастырь совершил великое освящение воды на помосте возле собора.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в завершение богослужения были пропеты тропарь, кондак и величание Крещения Господня, после чего митрополит Серафим поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с архипастырским словом.
Актуальное
Читайте также
В «Единой России» не смогли уточнить детали визита Тимченко в Пензу В бюджет Пензы предложено заложить расходы на территорию у собора и площадь Ленина
Белозерцев обсудил с директорами заводов Железнодорожного района итоги работы за 2017 год В Пензе двое работников «Т Плюс» получили по году условно после гибели человека на ТЭЦ
Савельев и Котов поздравили заслуженного врача Татьяну Дивак с 80-летием В Пензе из фитнес-центра украли женские сапоги
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама