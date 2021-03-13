Переустройство коммуникаций на улице Московской в Пензе будет начато в апреле Религия

Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Старт первого этапа благоустройства верхней части улицы Московской в Пензе, предусматривающего переустройство инженерных коммуникаций, запланирован на 1 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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«Будет проведена замена теплосетей, водопровода и канализации», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что затем намечено подготовить основание для последующего мощения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».