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В Чаадаевке на ярмарке торговали речной рыбой без документов

10:01 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Представители Россельхознадзора выявили на ярмарке в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области факт продажи физическим лицом свежей речной рыбой в количестве 12 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.

В Чаадаевке на ярмарке торговали речной рыбой без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что с гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства.
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