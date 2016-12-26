В Чаадаевке на ярмарке торговали речной рыбой без документов Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Представители Россельхознадзора выявили на ярмарке в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области факт продажи физическим лицом свежей речной рыбой в количестве 12 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции.

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«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что с гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства.