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В Пензенской области за год школьники посадили около 1,7 тыс. деревьев

13:30 | 29.12.2016 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Около 2,5 тыс. школьников, участвовавших в экологической акции «Украсим садами Пензенский край!», посадили примерно 1 тыс. 700 плодово-ягодных деревьев и кустарников в течение 2016 года.

В Пензенской области за год школьники посадили около 1,7 тыс. деревьев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, ученики занимались реконструкцией старых школьных садов и закладкой новых.

Самыми активными по результатам акции признаны учащиеся Городищенского, Колышлейского и Пензенского районов, но свой вклад внесли также и дети из Кузнецкого, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского, и Тамалинского районов.

Образовательные учреждения, подключившиеся к созданию и обновлению садов, награждены грамотами регионального министерства образования.
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