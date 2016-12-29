В Пензенской области за год школьники посадили около 1,7 тыс. деревьев Общество Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Около 2,5 тыс. школьников, участвовавших в экологической акции «Украсим садами Пензенский край!», посадили примерно 1 тыс. 700 плодово-ягодных деревьев и кустарников в течение 2016 года. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, ученики занимались реконструкцией старых школьных садов и закладкой новых. Самыми активными по результатам акции признаны учащиеся Городищенского, Колышлейского и Пензенского районов, но свой вклад внесли также и дети из Кузнецкого, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского, и Тамалинского районов. Образовательные учреждения, подключившиеся к созданию и обновлению садов, награждены грамотами регионального министерства образования. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость