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АО «Тандер» оштрафовали за мышей в пензенском «Магните»

10:19 | 03.01.2017 | Общество

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей наложен на АО «Тандер» после того, как в магазине «Магнит» по адресу: Пенза, проспект Строителей, 142, был обнаружен мышиный помет.

АО «Тандер» оштрафовали за мышей в пензенском «Магните». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, следы жизнедеятельности грызунов были выявлены в помещениях продуктового склада и склада алкогольной продукции в ходе административного расследования 27 октября 2016 года.

«Факт нарушения действующих санитарных правил нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и подтверждается двумя протоколами — об административном правонарушении и осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, а также актом инспекции санитарно-эпидемиологического обследования», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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