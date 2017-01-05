В Шемышейке торговали незамерзающей жидкостью с большим содержанием метанола Общество

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области обнаружили некачественную незамерзающую стеклоомывающую жидкость в магазине «Наш», расположенном на улице Овражной в рабочем поселке Шемышейка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки было изъято три 5-литровых емкости продукции «Husky -30ºС», произведенной ООО «Лангория» в Москве в июле 2016 года, поставщиком которой является индивидуальный предприниматель из Пензы Павел Лисин.

«В ходе проведенных лабораторных исследований в содержании незамерзающей жидкости обнаружено превышение по метанолу — более 0,1% при нормативе не более 0,05%», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что постановлением главного государственного врача РФ от 11 июля 2007 года запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств.