Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Рождеством Христовым Общество

Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Рождеством Христовым, которое отмечается в субботу, 7 января.

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«Этот светлый день олицетворяет собой могущество жизни, торжество мира и добра, вдохновляет на созидание, нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что в этот день люди особенно думают о завтрашнем дне, наполняя свои сердца верой и надеждой на светлое будущее.

«Пусть Рождество Христово озарит каждый дом и каждую семью любовью и теплом, прибавляющими силы в преодолении всех жизненных трудностей. Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях», — резюмировал Виктор Кувайцев.