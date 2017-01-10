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Пензенская область добилась экономии за счет учета пассажиропотока в пригородных поездах

10:36 | 10.01.2017 | Общество

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Пензенская область снизила затратную часть пригородных железнодорожных перевозок, сэкономив в 2016 году бюджетные средства в размере 3,4 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Пензенская область добилась экономии за счет учета пассажиропотока в пригородных поездах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совместно с ОАО «Башкортостанская ППК» в 2016 году была разработана и реализована схема оперативного реагирования на снижение и увеличение пассажиропотока. Оптимизация затронула отдельные направления пригородных железнодорожных перевозок, в частности, «Пенза — Белинское», «Пенза — Пачелма» и другие», — пояснили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в связи с сезонной неравномерностью пассажиропотока проводилась работа по изменению составности пригородных поездов, что в итоге дало положительный результат.
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