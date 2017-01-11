В Заречном началась комплектация групп безработных для профессионального обучения Общество

Заречный, 11 января 2017. PenzaNews. Комплектация групп из числа безработных для прохождения в 2017 году обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации начата в Заречном Пензенской области.

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Для обучения предлагаются специальности: «Бухгалтерский учет», «Кадровое делопроизводство», «Кассир торгового зала», «Кладовщик» и «Продавец непродовольственных товаров».

Кроме того, будут комплектоваться группы из желающих обучиться на охранника, оператора газовой котельной, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщика, специалиста по маникюру, портного и парикмахера.

Обучение по направлению центров занятости населения осуществляется за счет средств службы, при этом учащимся выплачиваются стипендии и компенсируются затраты на проезд до места проведения занятий, сообщает управление общественных связей Заречного.