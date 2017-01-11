В Пензе ушедшая из дома накануне Нового года 14-летняя девушка до сих пор не вернулась Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летней Анжелы Уховой, проживавшей на улице Привокзальной в Пензе, которая 31 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.

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«На вид разыскиваемой 14 лет, ее рост 160 см. Она среднего телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза серо-голубые. Была одета в темно-серый пуховик с капюшоном, синие джинсы, черную вязаную шапку, на ногах — черные сапоги с желтой опушкой. При себе имела серую сумку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что на розыск девочки ориентирован весь личный состав полиции Пензы.