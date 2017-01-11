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В Пензе будет создан проектный офис по реконструкции набережной Суры

13:21 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по реконструкции набережной реки Суры в Пензе.

В Пензе будет создан проектный офис по реконструкции набережной Суры

Фото: Pnzreg.ru

«Решением вопросов реконструкции набережной в Пензе надо заниматься активнее», — отметил он в ходе совещания с представителям регионального правительства и мэрии, состоявшегося в среду, 11 января.

По словам Ивана Белозерцева, с момента презентации концепции реконструкции прошел год, однако видимых результатов нет.

«Понятно, что эта работа предусматривает решение целого комплекса проблем, начиная от оформления документации, заканчивая реализацией проекта, однако действовать надо более оперативно. Необходимо форсировать решение рабочих вопросов по всем направлениям. Набережную мы должны реконструировать», — сказал губернатор.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, представители проектного офиса будут каждые две недели информировать главу региона о ходе работ и возникающих проблемах, при этом возглавить эту работу поручено вице-губернатору Валерию Савину.
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