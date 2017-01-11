В Пензе возобновлена подача газа в многоквартирный дом, где утром произошла утечка Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Подача бытового газа потребителям, проживающим в 9-этажном многоквартирном доме на улице Ладожской в Пензе, где утром была обнаружена утечка, возобновлена в полном объеме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил исполняющий обязанности главного инженера АО «Метан» Андрей Дурашов.

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«В 8.37 поступила заявка от жителей дома о запахе газа в подъезде. В 9.04 на место прибыла аварийная бригада, которая через замочную скважину с помощью специального прибора — газоанализатора — выявила загазованность в квартире на первом этаже. Незамедлительно было отключено газоснабжение стояка, а жители предупреждены о том, что ведутся плановые работы. Их эвакуации не потребовалось. Хозяина квартиры дома не оказалось, но соседи нашли телефон, вызвали его, квартиру открыли. Утечка газа была в гибкой сильфонной подводке к плите — она была неисправна, ее поменяли. В 11.02 пустили газ в квартиры жителей», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По его словам, работники аварийной бригады, кроме квартиры, где произошла утечка газа, также проверили подвал и смежные помещения, однако загазованности не выявили.

Отвечая на вопрос о том, могла ли в Пензе повториться ситуация, которая произошла 11 января примерно в то же время в Саратове, где в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали более 10 человек, в том числе двое детей, Андрей Дурашов не дал однозначного ответа.

Вместе с тем он напомнил, что обо всех случаях, связанных с возможной утечкой газа, необходимо незамедлительно сообщать по номеру 04 или 104, если звонок осуществляется с сотового телефона.

«Естественно, при обнаружении утечки нельзя пользоваться электрическими бытовыми приборами. До прибытия специалистов по возможности следует перекрыть кран, через который подается газ, также открыть форточку или окно, чтобы проветрить помещение», — сказал и.о. главного инженера АО «Метан».