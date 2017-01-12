Пензенский губернатор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 12 января.

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«Прокуратура — ключевое звено всей правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно возрастает, но главное содержание работы остается неизменным — вы стоите на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России», — отметил глава региона.

Он добавил, что от профессионализма работников прокуратуры, успехов в противодействии преступности и коррупции во многом зависит укрепление верховенства закона и становление правового государства.

«Вы с честью справляетесь с такой ответственной миссией благодаря самоотверженному труду, верности долгу, честному исполнению служебных обязанностей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.