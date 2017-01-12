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В Пензе пройдут мероприятия в честь 90-летия ДОСААФ

11:50 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования ДОСААФ России, пройдут в Пензе в конце января.

В Пензе пройдут мероприятия в честь 90-летия ДОСААФ

Фото: Pnzreg.ru

«У пензенского отделения ДОСААФ богатая история развития. Оно внесло большой вклад в подготовку будущих воинов к службе в армии. Мы должны вспомнить поименно всех, кто стоял у истоков», — отметил вице-губернатор Валерий Савин в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в минувшую среду, 11 января.

В свою очередь председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев проинформировал собравшихся о подготовке к торжествам.

Ожидается, что большое внимание будет уделено военно-патриотической работе с молодежью в образовательных организациях. Состоятся встречи школьников и студентов с ветеранами движения ДОСААФ, военной службы и выпускниками спортшкол.

Кроме того, в торжествах планируется участие офицеров гарнизона и Пензенского артиллерийского инженерного института, сообщает пресс-служба правительства области.
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